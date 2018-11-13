Ксения Стриж: мою личную жизнь изменил "квартирный вопрос"
13 ноября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Радиоведущая и актриса Ксения Стриж - москвичка. Ксения стала участницей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и откровенно поделилась о своей личной жизни, о первом муже, с которым они развелись из-за "квартирного вопроса".
Ксения выросла в семье актёра театра и кино Юрия Волынцева. Родители не хотели видеть дочь актрисой. Отец мечтал, чтобы дочь стала стюардессой. На первом курсе Щукинского училища Ксения влюбилась. Игорь Минаев приехал учиться в "Щуку" из Орла. Он учился на четвертом, Ксения - на первом. Влюбленные решили пожениться.
Родители Ксении, особенно мама, воспротивились. Мама была уверена, что Игорь женится на Ксюше только из-за московской прописки. Так Ксения столкнулась с "квартирным вопросом". Студентов препятствия Ксениных родителей не остановили. Свадьба была шикарной, в "Метрополе".
После окончания вуза Игоря приглашали на службу четыре театра в Москве. Но нужна была и московская прописка. За талантливого Игоря просили знакомые отца Ксении. Но мать и отец Стриж не согласились прописать зятя. Минаеву пришлось уехать в Омск. Он бредил сценой. Игорь уехал, Ксения осталась в Москве. Два года она не общалась с родителями. А потом брак распался. Игорь Минаев стал священником, служит в одном из храмов в Санкт-Петербурге.
"Квартирный вопрос" - крылатая фраза для Москвы прошлого века. Прописка нужна была для устройства на работу в столице.
У Ксении Стриж закрутились другие романы. Больше всего она прожила с Андреем Макаревичем.
А сейчас муж Стриж - Андрей. Он на 16 лет моложе Ксении. По ее признанию, никто о ней так не заботился, как этот мужчина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
НЕслучайная встреча с @b.korchevnikov Кто угадает, по какому случаю она не случайна? ????Боря, молодец, кстати. Полтора года не виделись, и встретила совсем другого человека. И да - понедельник же! Немного чихая и покашливая, желаю дивной недели! #целуювашаксюша #инстастриж #борискорчевников #ксениястриж #счастьенеизбежно
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес