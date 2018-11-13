Певица Нюша показала трогательное фото семидневной дочки

Певица Нюша во вторник показала трогательное фото своей семидневной дочки. Знаменитая артистка впервые стала матерью 6 ноября и сама сообщила об этом поклонникам, опубликовав снимок малышки.

На новой фотографии можно увидеть супруга Нюши Игоря Сивова, который нежно прижимает к себе крошечную темноволосую девочку, передает teleprogramma.pro. На снимке нельзя рассмотреть лицо дочки певицы. Вероятно, молодая мама решила повременить с этим действием до крестин.

К настоящему моменту артистка также не назвала имя девочки. Известно лишь, что Нюша и ее дочь чувствуют себя хорошо и пока отдыхают за границей, где прошли роды.