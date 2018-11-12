Екатерина Климова порадовала поклонников видео с младшей дочкой

Поклонники актрисы Екатерины Климовой знают, что она - многодетая мама. Климова порадовала своих подписчиков в Инстаграм, опубликовав видео, как по утрам ее приветствует младшая дочь Белла. Беллочка - любимица семьи.

"Мамочка, доброе утро", - говорит малышка. Белла запечатлена в нарядном платьице, с косичкой и бантиками. "Милота трогательная :) туфельки нравятся очень, видимо :)", "Маленькая принцесса! Копия папы", - заметили поклонники Кати.

Отец Беллочки - актер Гела Месхи. Екатерина рассказала, что имя дочке выбирал муж. Полное имя Беллы - Изабелла. Екатерина признается, что никак не могла смириться с этим именем. Но муж настоял.

Мама же Кати, которая помогает ей с детьми, рассказала, что хотела назвать Екатерину в честь Изабеллы Юрьевой, - сообщает 7days.ru. Но родителей Кати остановило то, что имя и фамилия не сочетаются.