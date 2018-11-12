Анжелика Варум зажгла на юбилее своего мужа Агутина

Певица Анжелика Варум зажгла на юбилее своего мужа Леонида Агутина. Заслуженному артисту России, узыканту, наставнику шоу "Голос" в этом году исполнилось 50 лет. Юбилейный концерт артиста Леонида Агутина уже третий день обсуждают в соцсетях.

10 ноября Агутин собрал аншлаг в "Олимпийском". Любимая жена Леонида поддерживала мужа и на репетициях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анжелика Варум (@avarum)10 Ноя 2018 в 2:54 PST

Вместе с Агутиным выступали не только знаменитые российские исполнители Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Эмин Агаларов, Николай Расторгуев, но и начинающие певцы, с которыми Агутин работал на "Голосе".

Зрители с интересом не только слушали музыку, но и рассматривали костюмы супруги Агутина Анжелики и звезды шансона Любы Успенской. На юбилейном концерте Леонида выступили все члены его семьи: отец Николай Агутин, жена Анжелика, дочь Лиза, которая живет не в России.

Алла Пугачева заболела и не смогла приехать на юбилей Леонида Агутина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)8 Ноя 2018 в 12:47 PST

Не было и Сергея Шнурова, исполняющего с Агутиным "Фигню".

"Утро после концерта. Мои кошки", - подписал фото Агутин.