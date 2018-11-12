Беременность Эвелины Блёданс завершилась неудачно?

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс обычно позитивно смотрит даже на проблемные жизненные моменты, поэтому грустный пост в Инстаграм навел на мысль ее поклонников, что знаменитость потеряла ребенка.

Эвелина Бледанс сделала ЭКО в присутствии съемочнй группы

У Эвелины Блёданс двое сыновей - взрослый от первого брака Николай и малыш Семён, рожденный в браке с продюсером Александром Сёминым. После развода с отцом Семёна о новом замужестве Блёданс не сообщала. Но недавно призналась, что собирается родить третьего ребёнка.

Несколько месяцев назад 49-летняя актриса сделала ЭКО. Она мечтала о дочке. И вот появилось такое сообщение в Инстаграм Эвелины: "Вот как бывает - на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня ещё хватит.... Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно - пусть за кадром!".

Блёданс пишет: "Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно".



Как понять это?