Поклонники фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере были поражены, увидев сильно постаревшего актера, который сыграл одного из главных героев. Фанаты отметили, что молодой мужчина очень изменился.

Речь идет о Томе Фелтоне, исполнившем роль злодея Драко Малфоя. Сейчас актеру 31 год, а сниматься в "Гарри Поттере" он начал еще в тринадцатилетнем возрасте. У многих зрителей он до сих пор ассоциируется со светловолосым и жестоким человеком, хотя на самом деле он совсем не такой, как его персонаж – ни внешне, ни духовно.

На днях Фелтон появился на одном мероприятии. Присутствовавшие отметили, что Том набрал вес и приобрел морщины, передает "СтарХит". Многим показалось, что актер выглядит минимум на пять-семь лет старше.