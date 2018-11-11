Французская актриса рассказала о работе с Брэдом Питтом и Вуди Алленом

Французская актриса Марион Котийяр долгое время была «многообещающей», но настал момент, когда она наконец-то буквально ворвалась в мировой кинематограф, став востребованной звездой первой величины.

Мировую известность (а заодно и заветную статуэтку «Оскар») Марион Котийяр принесла роль французской певицы Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете». «Я и думать не могла, что этот фильм так понравится зрителям и критикам», - признается актриса.

С тех пор как Марион Котийяр из «обычной французской актрисы» превратилась в мировую звезду первой величины, ей довелось поработать с легендарными в кинематографе персонами – в том числе с Вуди Алленом и Брэдом Питтом. «В работе с Вуди Алленом меня поразило буквально все! Это же Вуди Аллен! Он давал мне право свободно выразить себя. Он прекрасный и понимающий режиссер, который очень, очень уважает артистов», - не скрывает восторга Марион.

О постельных сценах с Брэдом Питтом в кинофильме «Союзники» актриса тоже поделилась впечатлениями: «Конечно, заниматься любовью на съемках очень сложно – рядом присутствует слишком много людей. Но у нас с Брэдом все прекрасно получалось: мы оба профессионалы», - улыбается актриса.

Полный текст интервью с актрисой Марион Котийяр читайте в «Спид-инфо».