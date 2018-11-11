Виторган не знает о беременности Собчак: "Может, не от меня?"
11 ноября 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Как ни пытались узнать у Ксении Собчак что-нибудь о ее второй беременности, ничего нового не получили. Собчак молчит. А СМИ упорно рассматривают ее фигуру, наблюдают, как изменяется талия Ксении.
Супруг Собчак актер Максим Виторган расставил все точки над "И". Когда в программе "А поговорить" Виторгану задали вопрос о пополнении в их в Ксенией семье, он ответил с юмором: "Может, не от меня? Может, меня просто не предупредили?"
37-летняя Собчак стала впервые мамой два года назад. Они с Виторганом растят сына Платона.
Максим рассекретил, какая же мама Ксения. По его словам, "она просто оказалась сумасшедшей мамашей". Папе Платона не очень нравится, что Ксения выкладывает фото малыша. Хотя личико сына Ксения обычно скрывает.
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