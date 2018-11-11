Пьер Нарцисс прокомментировал инцидент в столичном клубе

Российский исполнитель Пьер Нарцисс опроверг ранее появившиеся в прессе сообщения об избиении им в клубе москвича, сообщают СМИ. Артист заявил, что в инциденте пострадал именно он. Певец Пьер Нарцисс избил мужчину в баре и отнял у него телефон

По словам певца, он вышел поговорить по телефону, когда к нему подошел незнакомый мужчина с просьбой провести его в клуб, так как он не может пройти фейсконтроль. Пьер отказался.

Он пояснил незнакомцу, что не может этого сделать, так как не является владельцем или организатором. Тогда мужчина достал телефон и стал снимать звезду на видео.

"Он пил пиво на лестнице. Когда я отодвигал его телефон, чтобы меня не снимали, он ударил меня кружкой по голове. Один осколок попал мне в лицо, пошла кровь", - цитирует артиста 360.

По словам Нарцисса, возле клуба стояли вышедшие на перекур мужчины. От них-то и досталось незадачливому кинооператору. Сам артист ушел умываться, а охранники предложили ему вызвать "скорую".

К счастью, царапина оказалась несерьезной, и Пьер ушел домой. Отметим, через несколько часов после произошедшего инцидента сотовый телефон, который якобы украл певец, был найден рядом с баром.

Полиция установила личность потерпевшего, обратившегося с заявлением о нападении. Им оказался житель столицы Павел Ш., которого уже неоднократно доставляли в отделение за распитие спиртных напитков и драки.