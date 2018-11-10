Юбиляр Михаил Ефремов получил масляным тортом в лицо, видео
10 ноября 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Олегович Ефремов сегодня отмечает юбилей. Актеру исполнилось 55 лет. В качестве поздравления (а заодно и подарка) актер получил масляный торт в лицо.
Столь нетривиальное поздравление произошло на сцене театра во время спектакля «Чапаев и Пустота», в котором Ефремов занят в роли главврача. В ходе одной из мизансцен коллега по сцене запустил торт с масляным кремом прямиком в лицо юбиляра.
Происшествие вызвало оживление среди публики, в зале раздались аплодисменты. Сам Михаил Олегович позже признался, что не ожидал от коллег подобного поздравления, но оценил их креативность, пишет «Рен-ТВ».
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