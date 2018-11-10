Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку
10 ноября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров родили дочку Машеньку три месяца назад. Общественности звездная пара свою малышку не показывает. Но, вероятно, Лера и Игорь устроили фотосессию для семейного архива.
Кудрявцева выложила в Инстаграм фото: Игорь держит на руках доченьку и нежно смотрит на нее. Мама Лера стоит рядом и придерживает Машу.
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Личико дочки Лера закрыла "сердечками". Комментарии к фото Кудрявцева во избежание негативных постов.
Почему-то многие не могут порадоваться за 47-летнюю Кудрявцеву и раздражают вопросами про суррогатную мать.
Лера уже давала ответ на этот вопрос. Дочку родила сама.
31-летний супруг Леры Игорь Макаров - хоккеист в третьем поколении, нападающий. Сейчас он подписал годовой контракт с "Динамо". Кудрявцева более за мужа.
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