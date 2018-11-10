Лера Кудрявцева показала фото, как трогательно муж смотрит на дочку

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров родили дочку Машеньку три месяца назад. Общественности звездная пара свою малышку не показывает. Но, вероятно, Лера и Игорь устроили фотосессию для семейного архива.

Кудрявцева выложила в Инстаграм фото: Игорь держит на руках доченьку и нежно смотрит на нее. Мама Лера стоит рядом и придерживает Машу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)8 Ноя 2018 в 11:48 PST

Личико дочки Лера закрыла "сердечками". Комментарии к фото Кудрявцева во избежание негативных постов.

Почему-то многие не могут порадоваться за 47-летнюю Кудрявцеву и раздражают вопросами про суррогатную мать.

Лера уже давала ответ на этот вопрос. Дочку родила сама.

31-летний супруг Леры Игорь Макаров - хоккеист в третьем поколении, нападающий. Сейчас он подписал годовой контракт с "Динамо". Кудрявцева более за мужа.