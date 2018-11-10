Волочкова упала на сцене с букетом цветов. Без приключенией у артистки не бывает

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о своем падением на сцене с букетом любимых белых роз. "Без приключений, видимо, у меня не бывает", - призналась артистка. Анастасия сильно ударилась, но ее спасли "позитив, вера и сила воли".

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске. На своем концерте Анастасия Волочкова и танцевала, и пела. Одна из поклонниц балерины вручила своему кумиру огромный букет белых роз, Анастасия приняла цветы, повернулась и упала. Волочкова неоднократно признавалась, что ее любимые цветы - белые розы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)9 Ноя 2018 в 12:22 PST

Ее дом всегда украшен этими цветами.

И вот как рассказала сама Настя о падении: "Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон.. Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала". "Боль была дикая и я очень испугалась.. Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала.... Сцена меня лечит!" - делится Волочкова.