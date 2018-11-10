Идеальный пресс Ратаковски не дает покроя российским актрисам

Американская модель Эмили Ратаковски на своей странице в социальной сети постоянно демонстрирует свои идеальные формы. И если чаще всего она предпочитает не утруждать себя надеванием одежды, чем несказанно радует поклонников, то иногда даже спортивный наряд девушки и ее накаченный пресс и плоский живот вызывают приступ дикой зависти даже у именитых российских актрис. Они вооружаются телефонами с камерами и стараются доказать, что они не хуже звезды.









Российская актриса Агата Муцениеце выставила фотографию своего плоского живота, сопроводив пост словами: «И че там эта Ратаковски кичится своим прессом? Ты сначала роди, да???» Вот только пресса у жены Павла Прилучного не наблюдается, зато как подметила «яжемать» у нее действительно двое очаровательных детей, которые и служат, видимо, предметом гордости. «Живет сейчас эта модель далеко от нас (симпатичная кстати), а ее тут все дружно обсуждают и сравнивают. Это нормально? У каждого свое тело, и не важно сколько детей вы родили. Как будто подвиг совершили, планету спасли. Агата, нашла чем хвастаться. Есть женщины, у которых по 4 ребенка, а фигура куда лучше вашей», - написали ей подписчики.















Большинство поклонников актрисы, конечно же, засыпали ее комплиментами и вопросами в попытках узнать, как она похудела и какими упражнениями привела сея в форму. Но были и те, кто посчитали, что Агата в любом случае соревнование с Эмили Ратаковски проигрывает, поскольку та в добавок к отличному прессу может похвалиться еще и упругой попой, и грудью 4 размера, считает издание «СПИД-Инфо».

«А где пресс на фотографии? Живот худой и это прекрасно, не спорю, но вы хоть знает, как пресс выглядит?», «Ну да, Эмили красивая и ухоженная, породистая так сказать. Агата - совсем другой типаж! Жена Прилучного и мама прекрасных детей. Но изящность и грация – увы, прошли мимо», «У Ратаковски внешность огонь. Так что это проигрыш уже на старте. Без вариантов», - написали ей подписчики.