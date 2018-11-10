Павел Глоба 18 лет не общается со своим сыном, рожденным Тамарой Глоба

Астролог Тамара Глоба откровенно рассказала о своих мужчинах и детях. У Тамары Глобы двое детей. Дочь Анна родилась в первом браке. В 15-летнюю Тамару в Ленинграде влюбился одноклассник. Они начали дружить. Девушка, когда ей исполнилось 18 лет, очень ждала предложения.

"Я так его любила и так хотела за него замуж, что наступил момент, когда я просто устала от этих чувств. И вдруг он сделал мне предложение", - рассказала Глоба Кире Прошутинской в программе "Жена. История любви". Сейчас астролог называет этот брак странным.

По её признанию, она буквально "душила мужа своими чувствами". А он был даже не то что спокойным, равнодушным. В 23 года Тамара угодила в больницу. Лечилась год. А муж практически не навещал её. Но будущий астрлог, выписавшись из ракового корпуса, забеременела и родила дочь. Семью Тамара и Сергей не сохранили.

Тамара еще была замужем, когда в ее жизни появился москвич Павел Глоба. Павел не был тогда знаметит. Слава к ним пришла позже, когда они стали супругами и работали вместе.

До Глобы Тамара астрологией серьёзно не увлекалась. Сейчас она вспоминает, что за два дня до знаменательной встречи почувствовала, что в её жизнь придут какие-то важные перемены.

Сначала Павла она испугалась. Яркий - черноволосый кареглазый москвич - буквально загипнотизировал её. Тамара целый год избегала ухаживаний Павла. Одновременно за ней ухаживали три мужчины.

Предпочтение она отдала Глобе. Переехала к нему в Москву. Тамарину дочку Павел Павлович невзлюбил. И Тамара понимала это. Но прощала любимому мужчине многое. Первого ребёнка от Глобы Тамара потеряла. А потом у них родился сын Богдан. По словам Тамары, у Павла не было сыновей, он мечтал о сыне.

Когда Тамара Глоба заметила, что у мужа стали появляться другие женщины, она не стала терпеть.

После развода Павел Глоба перестал общаться с сыном. Астролог не видел сына 10 лет.