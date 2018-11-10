54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее новый роман
10 ноября 2018, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из самых красивых женщин планеты Моника Беллуччи наконец порадовала поклонников изменениями в личной жизни. 54-летняя актриса призналась, что она уже долгое время состоит в отношениях.
Оказалось, что у роковой брюнетки новый роман, однако имени своего избранника Моника не назвала. Женщина призналась, что у них с возлюбленным все хорошо. Беллуччи добавила, что он не актер, однако из-за работы тоже много ездит по миру и полностью разделяет ее образ жизни. "Я очень счастлива", – передает слова актрисы "7 Дней".
Напомним, пять лет назад Моника Беллуччи развелась с актером Венсаном Касселем. В браке у них родились две дочери – Дева и Леони.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес