54-летняя Моника Беллуччи призналась, что у нее новый роман

Одна из самых красивых женщин планеты Моника Беллуччи наконец порадовала поклонников изменениями в личной жизни. 54-летняя актриса призналась, что она уже долгое время состоит в отношениях.

Оказалось, что у роковой брюнетки новый роман, однако имени своего избранника Моника не назвала. Женщина призналась, что у них с возлюбленным все хорошо. Беллуччи добавила, что он не актер, однако из-за работы тоже много ездит по миру и полностью разделяет ее образ жизни. "Я очень счастлива", – передает слова актрисы "7 Дней".

Напомним, пять лет назад Моника Беллуччи развелась с актером Венсаном Касселем. В браке у них родились две дочери – Дева и Леони.