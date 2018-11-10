Певица Нюша рассказала о первых днях материнства

Популярная певица Нюша рассказала поклонникам о первых днях материнства. Артистка родила дочку всего лишь несколько дней назад и поспешила поделиться своей радостью с подписчиками в социальной сети.

Нюша поблагодарила фанатов за поддержку и поздравления. По словам певицы, они с новорожденной чувствуют себя хорошо и отдыхают. "Это просто волшебное время", – призналась артистка

Новоиспеченная мать пока не раскрыла имени дочери, а также не показала ее лицо. Известно, что девочка появилась на свет за границей. Супруг Нюши Игорь Сивов во время родов находился вместе с возлюбленной и впоследствии сообщил, что ни один мужчина не мог бы справиться с тем, с чем сталкиваются женщины во время появления ребенка.