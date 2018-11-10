Возлюбленная рэпера Тимати опубликовала фото с намёком

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетоа опубликовала в Инстаграм фото с намёком.

22-летняя Анастасия и 35-летний Тимур сфотографированы на пляже с белоснежным песочком и пальмами на берегу океана, девушка приобняла любимого мужчину правой рукой.

А на безымянном пальчике сверкает кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)7 Ноя 2018 в 10:55 PST

Обычно кольца на этом пальце носят замужние дамы. Девушка подписала фото необыкновенно коротко, одной буквой "М".

И поклонники пары начали гадать, что означается эта буква. Возможно, красавица и рэпер поженились и "М" означает "муж", "мой", "медовый месяц".

"M - это Маврикий, местечко под названием Леморн, от названия горы Ле Морн Брабант", - предполагают в комментариях.

Тимати и Анастасия Решетова встречаются несколько лет. В отношениях рэпера с моделью Аленой Шишковой у него дочь Алиса.