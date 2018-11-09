В Сети обсуждают звездный развод Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расстались вот уже больше года назад, однако официально расторгнуть брак звездная пара почему-то не спешила. Теперь поклонники с опаской воспринимают последние новости.

В 2015 году голливудские знаменитости объявили о своем расставании, а в апреле 2017 официально подали на развод. Тем не менее, о завершении бракоразводного процесса стало известно лишь накануне.

Пользователи сети Интернет двояко восприняли новость о том, что в отношениях звезд поставлена "жирная точка". Одни поклонники склонны думать, что и это пока еще далеко не конец.

Дело в том, что у пары есть дети. И теперь им еще предстоит решить, как они станут делить опеку над ребятишками. Судя по длительности развода, это мероприятие также не завершится скоро.

Другие полагают, что столь долгое официальное оформление бумаг говорит о начале, или скорее, возобновлении отношений. Бен и Дженнифер весьма мило отметили сие событие: по-семейному, в кафе за мороженым.