Волочкова выгнала из дома гражданскую жену отца

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что вступила в конфликт с гражданской женой отца, который был прикован к инвалидному креслу из-за перенесенного инсульта, и ее дочерью.

Как оказалось, квартира в Санкт-Петербурге, которую артистка ранее купила для своего папы, и в которой тот проживал со своей гражданской женой и падчерицей, пришла в крайне плачевное состояние.

В ходе незапланированного визита в Северную столицу Анастасию встретили потрескавшиеся стены и потолок, многочисленные протечки и поломки. В запущенности жилья балерина винит обеих дам.

"Девушки, вы же здесь живете сами! Как вам в голову не придет вызвать мастера элементарно, я же все здесь покупала на свои деньги", - рассказала Волочкова о своем возмущении "Пятому каналу".

В итоге, балерина взялась за ремонт жилья для своего папы, наняв бригаду рабочих, а женщин - "попросила" из квартиры. И к этому решению ее подтолкнул не только внешний вид помещения.

По словам Анастасии, ежемесячно перечисляемые ею деньги, предназначенные для отца, с некоторого времени стали восприниматься дамами (по их собственным утверждениям), как "зарплата для сиделок".

Как итог, теперь за Юрием Федоровичем будет ухаживать настоящая, профессиональная сиделка. А на время ремонта дочь отправила отца на отдых в загородный пансионат недалеко от Питера.