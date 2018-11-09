Барановская прокомментировала свой «роман» с Галкиным

Телеведущая Юлия Барановская недовольна тем, что ей приписали роман с Максимом Галкиным. Но подавать в суд на обидчиков она не собирается.

По словам Барановской, они с Галкиным не виделись уже целых три месяца, как сообщает NEWS.ru.

«Тот полный абсурд, который желтые издания распространяют последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Но я поняла, что на больных людей не нужно обращать внимание — не нужно им потворствовать. Иначе всю жизнь придётся комментировать „мусор“ из Интернета. Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чём тут говорить?» — рассказала телеведущая.

Напоминаем, что слухи об их «отношениях» появились из-за того, что их якобы увидели уходящими вместе после одного мероприятия.