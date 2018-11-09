Сын Андрея Малахова сделал первые шаги

Через неделю сынишке популярного телеведущего Андрея Малахова исполнится один год. Телеведущий поделился достижениями малыша в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир". Сын начал делать первые шаги. Малахов: "Это непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом"

Андрей постоянно переживает за ребенка, особенно когда находится долго вдали от дома и семьи. Об этом он сообщил в беседе со Светланой Лободой. "Когда у тебя рождаются дети, тебе страшно жить, страшно за них. Ты ведь знаешь, о чем я говорю", - обратилась Светлана к Андрею. "Да, мой только пошел", - сказал в ответ Малахов.