Сын Андрея Малахова сделал первые шаги
9 ноября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Через неделю сынишке популярного телеведущего Андрея Малахова исполнится один год. Телеведущий поделился достижениями малыша в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир". Сын начал делать первые шаги.
Андрей постоянно переживает за ребенка, особенно когда находится долго вдали от дома и семьи. Об этом он сообщил в беседе со Светланой Лободой. "Когда у тебя рождаются дети, тебе страшно жить, страшно за них. Ты ведь знаешь, о чем я говорю", - обратилась Светлана к Андрею. "Да, мой только пошел", - сказал в ответ Малахов.
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