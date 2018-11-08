Галкин о болезни Пугачевой: "у меня в семье все хорошо"
8 ноября 2018, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Муж Аллы Борисовны Пугачевой, юморист, телеведущий Максим Галкин после заявления певицы о плохом самочувствии заявил, что раз он сейчас на гастролях, значит у него в семье все хорошо.
"Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", – отметил Галкин, передает РИА Новости. В Instagram Максим публикует видеоролики со своих концертов, из которых понятно, что его очень тепло принимают в Атланте, Торонто, Вашингтоне, Филадельфии.
Как ранее сообщалось, Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева не будет присутствовать на концерте Леонида Агутина. Песню из уст супруги Максима Галкина фанаты в этот раз не услышат.
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