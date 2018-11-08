Популярная певица, автор песен и актриса Ольга Серябкина попала в больницу в Москве. Она разместила фотографию в Instagram руки с капельницей. Что у нее за болезнь, Ольга не уточнила. Ольга Серябкина уходит из группы SEREBRO

"Внезапно за день до сольника…", - прокомментировала фото Серябкина. "Оля, выздоравливай. Мы с тобой!", пишут поклонники.