Ольга Серябкина попала в больницу
8 ноября 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица, автор песен и актриса Ольга Серябкина попала в больницу в Москве. Она разместила фотографию в Instagram руки с капельницей. Что у нее за болезнь, Ольга не уточнила.
"Внезапно за день до сольника…", - прокомментировала фото Серябкина. "Оля, выздоравливай. Мы с тобой!", пишут поклонники.
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