Алла Пугачева не выйдет на сцену из-за болезни
8 ноября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева не будет присутствовать на концерте Леонида Агутина. Песню из уст супруги Максима Галкина фанаты в этот раз не услышат.
На своей страничке в социальной сети Instagram Алла Борисовна принесла извинения певцу Леониду Агутину и призналась, что обожает его самого и его творчество. Однако..
"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела", - подписала примадонна снимок, на котором в обнимку с Агутиным стоит на фоне цветов.
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Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная,но не смогу.Заболела.Леня,я тебя и твою музыку обожаю.Прости,что так получилось.
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