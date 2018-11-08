Алла Пугачева не выйдет на сцену из-за болезни

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева не будет присутствовать на концерте Леонида Агутина. Песню из уст супруги Максима Галкина фанаты в этот раз не услышат.

На своей страничке в социальной сети Instagram Алла Борисовна принесла извинения певцу Леониду Агутину и призналась, что обожает его самого и его творчество. Однако..

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела", - подписала примадонна снимок, на котором в обнимку с Агутиным стоит на фоне цветов.



