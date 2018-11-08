Актриса Виктория Исакова рассекретила: у них с Юрием Морозом растет дочь
8 ноября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Виктория Исакова рассказала о планах по воспитанию дочери. О том, что Исакова и режиссер Юрий Мороз стали родителями еще два-три года назад - не писало ни одно СМИ. Виктория довольно закрытый человек и не распространяется о своей личной жизни.
В интервью Вадиму Вернику, опубликованному журналом "ОК!", актриса дала понять, что у них с Морозом есть ребенок: "Я как мама маленькой дочери часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы демонстрируем".
Слухи о пополнении в семействе ходили. Но сами Виктория и Юрий их не комментировали. О дочке Виктория проговорилась, но ни имя, ни возраст малышки не назвала. Поклонникам, которые видели фотографии Исаковой в соцсети с маленькой девочкой, интересны подробности.
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