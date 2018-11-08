Певица Маргарита Суханкина откровенно рассказала о своей жизни

Певица Маргарита Суханкина, работающая в свое время в Большом театре и солирующая в группе "Мираж", откровенно рассказала о своей жизни, как переживала "черную полосу". Сейчас Маргарита Суханкина воспитывает сына и дочь, живет вместе со своими родителями в одном большом доме. Девочку и мальчика - брата и сестру - Суханкина взяла из детского дома. Папа и мама Маргариты уже пожилые люди, но помогают растить Леру и Сережу.

Рита была несколько раз замужем. Но рождение детей откладывала. Хотелось сделать карьеру. "Очень боялась забеременеть. Делала дурацкие аборты", - призналась артистка. 15 лет назад в жизни Маргариты Суханкиной настала "черная полоса".

В 2003 год она потеряла работу в Большом театре, рассталась с любимым мужчиной. Пыталась несколько раз родить ребенка, но беременности заканчивались выкидышами. И врачи сказали рожать ей запрещено. Тогда у Маргариты было такое отчаяние, что она не хотела жить. Даже подумывала распрощаться с жизнью.

Но вовремя поняла - пожилые родители не переживу потерю единственной дочери. "Родители живы - здоровы. Но у отца больное сердце", - цитирует Суханкину Пятый канал.

Раньше Рита Суханкина пела в "Мираже", но никто ее никогда не видел. А с 2005 года стала выступать на сцене с "Миражом". И последовал успех, карьера пошла в гору.

В 2013 году семья Суханкиной увеличилась. В доме наконец зазвенели детские голоса. Для Сережи и Леры Маргарита стала самой лучшей мамой на свете.