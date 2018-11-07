Герой боевиков Михаил Пореченков удивил всех, став ведущим детской программы

Михаила Пореченкова зрители привыкли видеть в кино в образе крутого героя боевиков. Но 49-летнему актеру удалось удивить свих поклонников. Он стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши».

«Филя, Степашка и я. Сегодня был такой вот опыт. Любите детей. Дети наше все», — написал Михаил в Instagram и опубликовал фото со съемок программы. Необычный опыт очень понравился звезде, тем более, что он сам отец пятерых детей и дедушка — у актера есть трехлетняя внучка Мирослава, пишет издание «СПИД-Инфо».

В этом году передаче, на которой выросло не одно поколение детей нашей страны, исполняется 55 лет. За это время ее ведущими были Ангелина Вовк, Юрий Николаев, Оксана Федорова, обаятельный маг Амаяк Акопян, актриса Анна Михалкова, певцы Дмитрий Маликов, Валерия, Андрей Григорьев-Аполлонов и другие звезды.

Но, пожалуй, больше всех запомнился Николай Валуев, ведь в начале многие считали, что спортсмен своим грозным видом может напугать маленьких зрителей, но как ни странно «дядя Коля» пришелся и малышам и их родителям. А после Валуева уже и брутальный мачо Пореченков кажется милым и пушистым.