Актрису «Кухни» раскритиковали за откровенное фото в соцсети
7 ноября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Горбань - звезда сериалов "Кухня" и "Отель «Элеон»" - порадовала и разочаровала своих поклонников. Актрису раскритиковали за откровенное фото, которое она выложила в Инстаграм.
Недавно Горбань попала в скандал - хакеры взломали ее страничку и подписчикам пошли фото обнаженных знаменитостей и пошлые анекдоты. Актриса извинялась перед поклонниками.
Ей помогли быстро восстановить аккаунт. "Вы даже не представляете, какой поддержкой окутали меня мои друзья и семья. Ужасно, когда влезают в твоё личное пространство, шантажируют , пугают ... Мне помог прекрасный человек и я хотела сказать спасибо этой ситуации, за то, что ты появился, ты провёл со мной на телефоне все эти дни без сна. Спасибо!", - написала Мария.
И неожиданно опубликовала свое фото без одежды.
"Ты же мать, как не стыдно?", "Ненавижу такие фотки!", "Ужас, чего не хватает женщине, чтобы она выкладывала такое. У вас же ребенок!", - высказали мнение поклонники, а некоторые вообще решили отписаться.
"Вы не знаете, как живет другой человек, не знаете его душу. Вот и не искушайтесь, не комментируйте, не судите, а смотрите на себя. Знаете, как прекрасно вы заживете тогда?" - ответила критикам Мария.
Мария Горбань замужем за звукооператором и серфером Кириллом Зоткиным. Они растят дочку Стефанию от предыдущего брака актрисы.
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