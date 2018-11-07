Пугачева показала подросших Лизу и Гарри

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизочка подросли за лето, и мама детишек опубликовала новое видео. Брат и сестра поделились планами на ближайшее время. Папа детей Максим Галкин гастролирует в США, и малыши соскучились по отцу. Пугачева сделала открытие, как стать успешной в шоу-бизнесе?

Жуя бутерброд с вареной колбасой, Гарри заявил, что сегодня улетает, а вернется, когда зима закончится. А Лизочка добавила, что улетит тоже, но улетит дальше и одна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)6 Ноя 2018 в 10:10 PST

К детям Примадонны на дом приходят учителя. Лиза и Гарри учат французский язык.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)6 Ноя 2018 в 10:34 PST

У девочки хватает терпения высидеть урок, а вот Гарри не может посидеть спокойно, наворачивает круги по комнате, повторяя словам на французском за учителем.