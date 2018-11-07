Пугачева показала подросших Лизу и Гарри
7 ноября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизочка подросли за лето, и мама детишек опубликовала новое видео. Брат и сестра поделились планами на ближайшее время. Папа детей Максим Галкин гастролирует в США, и малыши соскучились по отцу.
Жуя бутерброд с вареной колбасой, Гарри заявил, что сегодня улетает, а вернется, когда зима закончится. А Лизочка добавила, что улетит тоже, но улетит дальше и одна.
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К детям Примадонны на дом приходят учителя. Лиза и Гарри учат французский язык.
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У девочки хватает терпения высидеть урок, а вот Гарри не может посидеть спокойно, наворачивает круги по комнате, повторяя словам на французском за учителем.
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