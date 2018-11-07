Екатерина Стриженова сообщила, что "уменьшилась на один размер"
7 ноября 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Екатерина Стриженова призналась, что ей удалось "уменьшиться на один размер". Знаменитость сбросила несколько лишних килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.
Екатерина призналась, что похудела за месяц на 4 кг 200 гр, но добавила, что ей пришлось существенно пересмотреть свой образ жизни. В рационе Стриженовой теперь много овощей, отваров и низкокалорийных продуктов. Более того, она регулярно посещает спортзал, передает "СтарХит".
Телеведущая раньше пыталась скрыть несовершенные формы при помощи объемных вещей, однако в скором времени она сможет носить подчеркивающие фигуру наряды.
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