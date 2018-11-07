Известная телеведущая Екатерина Стриженова призналась, что ей удалось "уменьшиться на один размер". Знаменитость сбросила несколько лишних килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Екатерина призналась, что похудела за месяц на 4 кг 200 гр, но добавила, что ей пришлось существенно пересмотреть свой образ жизни. В рационе Стриженовой теперь много овощей, отваров и низкокалорийных продуктов. Более того, она регулярно посещает спортзал, передает "СтарХит".

Телеведущая раньше пыталась скрыть несовершенные формы при помощи объемных вещей, однако в скором времени она сможет носить подчеркивающие фигуру наряды.