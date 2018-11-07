Муж Нюши присутствовал на родах и эмоционально рассказал о рождении дочки

"Мужики - то , что я увидел и ощутил - это никогда нельзя ощутить в обычной жизни...Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин", - написал впечатленный муж певицы Нюши Игорь Сивов, присутствовавший на родах супруги.

Артистка Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, впервые стала мамой. А для ее супруга Игоря Сивова дочка - третий ребенок. Но на родах мужчина присутствовал впервые.

Родители опубликовали первое фото дочки. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и скоро их выпишут домой.

Игорь Сивов так впечатлен родами, появление человечка на свет, что обратился сразу ко всем мужчинам.

"Это для мужчин пост !))) Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики - то, что я увидел и ощутил - это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном - ЖЕНЩИНЫ - это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках", - призываеи новоиспеченный отец. "Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах. Берегите своих женщин. Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упрёки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге ))", - пообещал супруг Нюши.

Имя дочки пара пока не рассекретила. А может еще не выбрали, хотят рассмотреть, на кого похожа девочка.