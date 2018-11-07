Анна Калашникова обиделась на Шаляпина из-за его брата-эскортника

Анна Калашникова обиделась на своего бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина из-за брата певца Николая, приехавшего в Москву из Волгограда. Красавец Николай приехал в Москву на заработки.

Шаляпин попросил Анну помочь брату с жильем. Молодой человек, как рассказали модели, танцует и собирается работать в танцевальных коллективах.

Калашникова решила поселить Николая в свою квартиру. И каково было ее состояние, когда она узнала - мужчина занимается оказанием эскорт услуг. Анна в программе Андрея Малахова накинулась на братьев, почему ее не предупредили о занятиях Николая.

По признанию девушки, она даже подумать не могла, что в ее квартирке будут устраивать секс-вечеринки. Анна подчеркнула, что в этой квартире не было никого, кроме ее самой, ее сыночка и иногда заходил Прохор.

В студии пристыдили Николая, почему он не хочет работать. Но брат артиста считает, что он нужен женщинам. Калашникова говорила, что могла бы помочь ему найти работу, он действительно хорошо танцует. Теперь он ищет другое помещение.

Прохор Шаляпин был на этой программе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Они сидели близко-близко друг к другу.