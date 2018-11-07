Вечером во вторник, 6 ноября, стало известно, что известная певица Нюша впервые стала матерью. Дочка артистки появилась на свет в одной из испанских клиник, куда женщина уехала незадолго до родов.

Певица лично сообщила своим поклонникам радостное событие, показав на своей страничке в социальной сети фотографию детского ушка, передает teleprogramma.pro. Коллеги и фанаты поздравляют Нюшу и ее супруга с пополнением в семье и желают им здоровья и счастья.

Известно, что муж певицы Игорь Сивов присутствовал на родах. Мужчина был очень впечатлен тем, что приходится пройти женщине при рождении ребенка. Он пообещал отныне перестать ворчать на свою возлюбленную и не высказывать ей никаких упреков.