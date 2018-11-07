Певица Нюша впервые стала матерью
7 ноября 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером во вторник, 6 ноября, стало известно, что известная певица Нюша впервые стала матерью. Дочка артистки появилась на свет в одной из испанских клиник, куда женщина уехала незадолго до родов.
Певица лично сообщила своим поклонникам радостное событие, показав на своей страничке в социальной сети фотографию детского ушка, передает teleprogramma.pro. Коллеги и фанаты поздравляют Нюшу и ее супруга с пополнением в семье и желают им здоровья и счастья.
Известно, что муж певицы Игорь Сивов присутствовал на родах. Мужчина был очень впечатлен тем, что приходится пройти женщине при рождении ребенка. Он пообещал отныне перестать ворчать на свою возлюбленную и не высказывать ей никаких упреков.
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