Звезда сериала «Интерны» показал своего сына и жену

Недавно актер Иван Охлобыстин, играющий доктора Быкова в сериале «Интерны», опубликовал в своем Instagram фото с Александром Ильиным-младшим. Александр держит на руках своего семимесячного сына.

Сообщается, что фото Охлобыстин разместил с разрешения семьи, которая не очень-то любит выставлять свою личную жизнь напоказ.

Стало понятно, что внешность малыш унаследовал от папы и дедушки, актера Александра Ильина-старшего.

На фото также запечатлена супруга Ильина-младшего Юлия.