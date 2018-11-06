Звезда сериала «Интерны» показал своего сына и жену
6 ноября 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно актер Иван Охлобыстин, играющий доктора Быкова в сериале «Интерны», опубликовал в своем Instagram фото с Александром Ильиным-младшим. Александр держит на руках своего семимесячного сына.
Сообщается, что фото Охлобыстин разместил с разрешения семьи, которая не очень-то любит выставлять свою личную жизнь напоказ.
Стало понятно, что внешность малыш унаследовал от папы и дедушки, актера Александра Ильина-старшего.
На фото также запечатлена супруга Ильина-младшего Юлия.
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