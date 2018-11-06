Беременной Полине Дибровой пришлось удалить несколько зубов
6 ноября 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Молодая беременная супруга Дмитрия Диброва Полина на днях испытала настоящий шок, когда врачи сказали, что ей срочно нужна операция. Медики обнаружили в десне Дибровой кисты, ей в срочном порядке пришлось удалять зубы.
"Момент оттягивала до последнего, консультировалась с врачами. Возникло воспаление и нагноение. Процент возникновения новых кист 60/40. Но есть же шанс! И я решилась" - рассказала Полина. Сейчас она приходит в себя, во рту куча швов, но Полина отмечает, что решение было правильным и самое страшное уже позади.
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