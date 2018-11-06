Максим Фадеев заподозрил рэпера Face‍ в плагиате

Известный российский продюсер Максим Фадеев заподозрил рэпера Ивана Дремина, известного в музыкальных кругах под псевдонимом Face, в плагиате. Об этом он сообщил в эфире канала "Дождь".

Речь в разговоре с артистом шла о ранее нашумевшей в молодежной среде композиции рэпера "Я роняю Запад". Максиму Фадееву она показалась "чужим западным треком".

"Я послушал его первые песни, услышал, что это плагиат, и мне больше не интересно слушать ничего остального", - посетовал продюсер в интервью журналистам.

По словам Фадеева, музыкант никак не может определиться: "То одно говорит, то другое, то "переобувается". То страну не любит, то роняет Запад", - пояснил продюсер.