Волочкова заявила, что она теперь чеченка
6 ноября 2018, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно Анастасия в Instagram опубликовала видео, снятое в пансионате, где сейчас находится её отец Юрий. Волочкова благодарила персонал пансионата за помощь мужчине и пообещала за них помолиться.
"В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас! Храни вас Бог!" - написала балерина.
Одна из подписчиц звезды упрекнула ту, что Волочкова кидается из крайности в крайность: то она снимается полностью обнаженной, то молится. Балерину попросили определиться в терминах и выбрать линию поведения: либо она православная христианка, или... На что балерина сделала совсем уж неожиданное заявление: "Я теперь чеченка". "А чеченки фоткаются полуголые в сауне???", "а чеченцы знают об этом?" - написали пользователи сети.
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