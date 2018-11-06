Волочкова заявила, что она теперь чеченка

Недавно Анастасия в Instagram опубликовала видео, снятое в пансионате, где сейчас находится её отец Юрий. Волочкова благодарила персонал пансионата за помощь мужчине и пообещала за них помолиться. Отец Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла впервые за 10 лет

"В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас! Храни вас Бог!" - написала балерина.

Одна из подписчиц звезды упрекнула ту, что Волочкова кидается из крайности в крайность: то она снимается полностью обнаженной, то молится. Балерину попросили определиться в терминах и выбрать линию поведения: либо она православная христианка, или... На что балерина сделала совсем уж неожиданное заявление: "Я теперь чеченка". "А чеченки фоткаются полуголые в сауне???", "а чеченцы знают об этом?" - написали пользователи сети.