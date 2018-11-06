Поклонники уверены, что Майкл Джексон жив и ищут доказательства

В таинственную смерть короля поп-музыки Майкла Джексона не верят никто из его поклонников. Они уверены, что музыкант жив, а история с его кончиной лишь инсценировка. Очередным доказательством их теории стала опубликованная кузиной музыканта Да Тойей Джексон видеозапись из склепа певца.

На YouTube появился ролик, где наблюдательный поклонник звезды рассказывает, как обнаружил, что в склепе Джексона отсутствует надпись с именем музыканта. Фанаты тут же решили, что никакого тела в склепе нет. «Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия, потому что на самом деле он не умер», – написали в комментариях фанаты. Они уверены, если бы на самом деле Майкл был похоронен там, но на надгробии его имя было вы высечено золотыми буквами.

Другие же поклонники музыканта просят оставить короля поп-сцены в покое. «Зачем Вы так упорно ищете доказательства? Если он инсценировал свою смерть, то сделал это по определенной причине. Может быть, искал спасения? Может быть, не хочет, чтобы мы его нашли... Я считаю, что мы должны принять его выбор», – пишут фанаты.

Как пишет издание «СПИД-Инфо», в этой истории, и правда, слишком много неясных моментов. Например, ошибки в свидетельстве о смерти и отсутствие записи о смерти певца в базе данных полиции и больницы. Кроме того, племянница певца Ла Тойя Джексон неоднократно утверждала, что Джексон считал, что его непременно убьют из-за денег и авторских прав на его музыкальные произведения.