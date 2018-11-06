Виторган опубликовал видео, как Собчак пела в свой день рождения

Актер Максим Виторган опубликовал видео, как его супруга телеведущая Ксения Собчак пела в свой день рождения. У Ксении Собчак 5 ноября был день рождения, ей исполнилось 37 лет.

Виторган трогательно поздравил жену: "Праздник, который всегда с тобой! С Днем рождения, родная! И да пребудет с тобой сила тяги к самозабвенному безумству во веки веков!". А его подарком стало путешествие в Венгрию, - сообщает teleprogramma.pro .

Максим поделился воспоминанием о своем первом заграничном путешествии, это была Венгрия. В 1987 году Максим побывал в этой стране со своей мамой, актрисой Аллой Балтер. "Венгрия была моей первой в жизни заграницей. Лето 1987-го года. Мы с мамой. Все оригинальные пластинки The Beatles в свободной продаже, картошка - фри ( тогда ещё казалось, что «фри» - это свобода), прокат велосипедов без залога документов на острове Маргит, жвачки в широком ассортименте, толстовки и майки с KISS и Motörhead...", - вспоминает актер. Оказалось, что Ксения не была в Венгрии. Вот на день рождения жены Виторган и устроил романтическую поездку. Ксения зажгла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)5 Ноя 2018 в 12:15 PST



Упорно говорят, что Собчак ждет второго ребенка и рассмотрели у нее животик. Дети - это здорово.