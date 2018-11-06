Беременная пятым ребенком Мария Порошина улетела отдыхать перед родами

Актриса Мария Порошина, которая сейчас ждет пятого ребенка, улетела отдыхать перед родами. Многодетная мать в последние месяцы очень много работала, поэтому теперь ей просто необходимо расслабиться.

Согласно последней информации, Мария отправилась на Кипр, где сейчас хорошая погода. Отметим, что Порошина очень скупо говорит о своем положении, поэтому поклонники не знают, кто является отцом будущего малыша, передает teleprogramma.pro.

Актриса имеет дочь Полину от брака с Гошей Куценко. Последние 17 лет она была замужем за Ильей Древновым, которому родила дочерей Серафиму, Аграфену и Глафиру. Недавно стало известно, что пара развелась, а почти сразу после этого выяснилось, что Порошина "в положении". Женщина заявила, что ждет ребенка от любимого мужчины, но никаких подробностей не предоставила.