Беременная пятым ребенком Мария Порошина улетела отдыхать перед родами
6 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Порошина, которая сейчас ждет пятого ребенка, улетела отдыхать перед родами. Многодетная мать в последние месяцы очень много работала, поэтому теперь ей просто необходимо расслабиться.
Согласно последней информации, Мария отправилась на Кипр, где сейчас хорошая погода. Отметим, что Порошина очень скупо говорит о своем положении, поэтому поклонники не знают, кто является отцом будущего малыша, передает teleprogramma.pro.
Актриса имеет дочь Полину от брака с Гошей Куценко. Последние 17 лет она была замужем за Ильей Древновым, которому родила дочерей Серафиму, Аграфену и Глафиру. Недавно стало известно, что пара развелась, а почти сразу после этого выяснилось, что Порошина "в положении". Женщина заявила, что ждет ребенка от любимого мужчины, но никаких подробностей не предоставила.
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