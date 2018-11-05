Певица Юлия Началова, пережившая два развода, не так давно стала выходить в свет с новым бойфрендом. Но, похоже, роман оказался неудачным, так как Юля вновь заговорила о расставании.

С недавним другом сердца Юля познакомилась на концерте, когда мужчина преподнес даме цветы. Через некоторое время пару встали видеть вместе, в том числе и при выходе в свет - на ковровой дорожке.

Поклонники певицы гадали: когда же состоится долгожданный поход в ЗАГС? Увы, чаяниям фанатов, похоже, не суждено было сбыться. По крайней мере, что касается последнего избранника Юлии.

Недавно певица заявила, что больше не хочет тратить время на мужчин и отказалась от мыслей о замужестве. Несмотря на веру в то, что встретит свою половинку, все внимание артистка сейчас посвящает дочери.

"Я столько раз была в отношениях, что уже не тороплюсь бежать в ЗАГС. Я очень аккуратно подхожу к вопросам отношений сейчас", - цитирует Юлию Началову издание СтарХит.

Напомним, в сентябре певица в эксклюзивном интервью "Спид-Инфо" поделилась подробностями своих отношений с мужчинами и рассказала о дальнейших планах, заявив, что "четко знает, чего хочет".