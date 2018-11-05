Постройневшая Наталия Медведева опубликовала фото из фитнес-зала
5 ноября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
Наталия Медведева, родившая, как уверяют СМИ, недавно ребенка, быстро пришла в форму. Недавно она убликовала фото, которое было сделано в фитнес-клубе, куда артистка начала ходить после родов.
СМИ сообщают, что декретный отпуск у Медведевой закончен. Актриса уже снимается в новом проекте Ленфильма, поэтому часто ездит в родной Петербург. А еще её голосом говорит один из героев популярного мультфильма «Мимимишки».
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