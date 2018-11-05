Отец Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла впервые за 10 лет

Отец известной российской балерины Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла впервые за десять лет. Юрий Федорович после перенесенного инсульта долгие годы не мог ни ходить, ни разговаривать.

Анастасия не так давно отвезла отца в пансионат для пожилых людей, сотрудники которого начали пытаться поставить мужчину на ноги. На днях врачи прислали Волочковой видеозапись, на которой ее папа встал с инвалидной коляски и даже сделал несколько шагов. Артистка призналась, что расплакалась, увидев ролик.

Отметим, что подписчики балерины осуждали ее за то, что она поместила родственника в пансионат и отмечали, что дети должны самостоятельно заботиться о родителях. Анастасия позже уточнила, что Юрий Федорович находится в этом заведении временно – в его доме идет ремонт.