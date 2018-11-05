Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
5 ноября 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Михаила Боярского едва узнали известного артиста в домашней обстановке. Снимок актера, наблюдающего за футбольным матчем Зенит – Ахмат, опубликовал в социальной сети его сын Сергей.
68-летний артист предстал перед своими преданными фанатами без традиционных шляпы и шарфа, в обычном свитере. Многие отметили, что Михаил Боярский выглядит практически неузнаваемым, поскольку его образ уже долгие годы ассоциируется именно с этими аксессуарами.
Сын актера отметил, что его отец всегда невероятно эмоционально смотрит игры. На сей раз он был очень расстроен, поскольку трансляция часто прерывалась из-за перебоев со связью.
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