Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке

Поклонники Михаила Боярского едва узнали известного артиста в домашней обстановке. Снимок актера, наблюдающего за футбольным матчем Зенит – Ахмат, опубликовал в социальной сети его сын Сергей.

68-летний артист предстал перед своими преданными фанатами без традиционных шляпы и шарфа, в обычном свитере. Многие отметили, что Михаил Боярский выглядит практически неузнаваемым, поскольку его образ уже долгие годы ассоциируется именно с этими аксессуарами.

Сын актера отметил, что его отец всегда невероятно эмоционально смотрит игры. На сей раз он был очень расстроен, поскольку трансляция часто прерывалась из-за перебоев со связью.