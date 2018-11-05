Пока не родила, отбивается Нюша от назойливых поклонников

Певица Нюша, летом объявившая о своем «интересном положении», донашивает первенца и готовится к родам в Испании. Миллионы поклонников атакуют ее инстаграм с единственным вопросом: «Когда?».

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов ждут первенца, который должен появиться на свет в Испании. Сейчас артистка проводит много времени со своей мамой в этой солнечной стране, а отец будущего ребенка работает в России, но часто прилетает к любимой жене.

С тех пор как стало известно о беременности Нюши, артистка прилично прибавила в весе, несмотря на активный образ жизни, пишет «Телепрограмма». Нюша выкладывает в свой инстаграм снимки с округлившимся животом, и поклонники бурно обсуждают – мальчик или девочка? Один или двойня? А самое главное – когда?

«Когда беременна, сложно удержаться и не читать уйму статей про здоровье. Что можно, что нельзя. Пока не родила», - подписала Нюша фотографию, где она запечатлена на пляже в безразмерной футболке.