Екатерина Андреева после инцидента на Первом канале уехала в отпуск

Телеведущая Екатерина Андреева уехала из России после скандала на Первом канале. Недавно журналистку отстранили от работы без объяснения причин, но впоследствии она снова вернулась на экраны.

Ее возвращение, однако, было недолгим. Поклонники забеспокоились, заметив, что Андреевой снова нет в эфире. Оказалось, что ничего страшного не произошло – у Екатерины остались двенадцать дней отпуска, которые она решила провести в Африке.

Телеведущая призналась, что в поездке получает море адреналина. В частности, к ней в палатку может забраться лев или обезьяна. Андреева отметила, что для нее эта страна стала Местом Силы, где ей удается в полной мере "перезагрузиться" и восстановить свои ресурсы, передает "СтарХит".