Полина Диброва намекнула, что ждет четвертого ребенка

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва намекнула, что ждет четвертого ребенка. Молодая многодетная мать опубликовала на своей страничке в социальной сети трогательное видео с сыном.

На записи можно увидеть, как она спрашивает у мальчика: "Кто там у мамы в животике?". Ее сын после этого задирает ее футболку, целует живот и хлопает по нему ладошками. При этом он так и не отвечает на мамин вопрос, передает "7 Дней".

Поклонники уже давно подозревают, что Полина скоро станет матерью четверых детей. В последнее время ее особенно часто можно увидеть в объемных нарядах, которые, однако, подчеркивают некоторые изменения в фигуре. Сама она информацию о своем положении напрямую не подтверждает.