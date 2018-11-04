Полина Диброва намекнула, что ждет четвертого ребенка
4 ноября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва намекнула, что ждет четвертого ребенка. Молодая многодетная мать опубликовала на своей страничке в социальной сети трогательное видео с сыном.
На записи можно увидеть, как она спрашивает у мальчика: "Кто там у мамы в животике?". Ее сын после этого задирает ее футболку, целует живот и хлопает по нему ладошками. При этом он так и не отвечает на мамин вопрос, передает "7 Дней".
Поклонники уже давно подозревают, что Полина скоро станет матерью четверых детей. В последнее время ее особенно часто можно увидеть в объемных нарядах, которые, однако, подчеркивают некоторые изменения в фигуре. Сама она информацию о своем положении напрямую не подтверждает.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес