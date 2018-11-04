После смерти Караченцова Людмила Поргина решила ухаживать за его другом

Вдова знаменитого артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина твердо убеждена, что после кончины мужа она, отдавая дань памяти родному человеку, должна совершать добрые дела.

Женщина рассказала, что после смерти супруга Николая Караченцова намерена ухаживать и оказывать помощь его другу - прикованному к постели после аварии каскадеру Николаю Астапову.

"В память о Коле я должна делать хорошие дела, например, помочь его другу. У меня теперь перед ним ответственность", - заявила Людмила, передают Дни.ру.

Кроме того, сам ныне покойный российский актер также просил ее об этом: "Коля мне говорил: «Помогла мне выжить, помоги теперь и другим»", – вспоминает она.