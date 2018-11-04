Старшая дочь Татьяны Навки стала копией своей мамы

Восемнадцатилетняя дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки стала копией своей мамы. Когда Александра Жулина была маленькой, ее чаще сравнивали с отцом, но теперь все изменилось.

Повзрослевшая дочь Навки начала ярче краситься и носить стильные наряды, которые лишь подчеркивают ее сходство со звездной матерью. Поклонники фигуристки под новым снимком Александры в соцсети отметили, что сначала приняли ее за Татьяну. Действительно, у девушки бездонные глаза, выразительные скулы и нос, а также аккуратные небольшие губы – как у ее мамы.

Отметим, что Александра не стала профессиональной спортсменкой. Сейчас она учится в МГИМО и, очевидно, добьется больших успехов, но не в спортивной сфере.