Актриса Олеся Судзиловская всполошила сеть пляжным фото
3 ноября 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Олеся Судзиловская отдыхает на экзотическим острове и выкладывает в сеть пляжные фото. Судзиловская возбудила своих подписчиков, просмотревших ее фотографии. Особенно понравилось поклонникам фото актрисы в белом бикини.
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Олесе даже позавидовали. Одна девушка написала: "Мне нужна такая грудь". Купальник красиво демонстрирует бюст актрисы.
44-летняя Судзиловская - мама двух сыновей. Младшего она родила в 41 год. И быстро пришла в форму. Олеся в свое время занималась художественной гимнастикой, у нее остались спортивные привычки.
По мнению Судзиловской, любой человек может создать красивое тело, если захочет выглядеть совершенно.
Актриса поддерживает форму благодаря правильному питанию и спорту. Мучное и сладкое она из своего рациона исключила вообще, фрукты есть, но только в первой половине дня. И активные физические упражнения выполняет.
"Олеся, вы прекрасны ! Я не перестаю вами восхищаться ! Всегда хотела улыбку , как у вас , а теперь ещё и грудь", "Хоть и жара,но хороша!!!!)))", - пишут в комментариях.
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